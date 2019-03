Al Teatro Ristori prosegue la rassegna di musica barocca con l'Ensemble Estravagante

Giovedì 21 marzo alle ore 20.30 la rassegna Barocca del Teatro Ristori ospiterà l’ensemble Estravagante, composto da Maria Grokhotova violino, Francesco Galligioni violoncello, Maurizio Salerno clavicembalo e Stefano Montanari violino e Direttore, una delle figure più rappresentative nell’ambito barocco nel mondo, che guiderà lo spettacolo portando il pubblico attraverso un percorso musicale dedicato a sonate di Antonio Vivaldi e Johann Sebastian Bach.

ESTRAVAGANTE è il frutto dell’unione di quattro musicisti desiderosi di condividere la loro comune passione per la musica da camera, con l’intenzione di cimentarsi in un repertorio, che nella prassi esecutiva barocca con strumenti originali, vede raramente l’affermazione di gruppi con una forte tradizione alle spalle. I violinisti Stefano Montanari, Maria Grokhotova, il violoncellista Francesco Galligioni e il clavicembalista nonché organista Maurizio Salerno, trovano nell’ensemble la migliore espressione di un lavoro di gruppo, condiviso da artisti che nel tempo si sono ‘riconosciuti’, scoprendo quel raro affiatamento necessario per sviluppare qualsiasi progetto creativo.

Tutti i componenti hanno alle spalle una ricca esperienza, concertistica e didattica, riconosciuta a livello internazionale. La sua affermazione è già avvenuta grazie alle registrazioni di cd ed ai numerosi concerti apprezzati sia per la loro freschezza che per l’originalità delle scelte musicali. E’ così che la discografia offre interessanti integrali monografiche come quella dedicata a D.Buktehude, pubblicata nel 2007 su doppio CD dalla rivista Amadeus e da SACD per l’etichetta Arts, versione che nel marzo 2008 ha ricevuto il Supersonic Award dalla prestigiosa rivista Pizzicato.

È poi la volta delle sei sonate in trio a due violini e basso continuo di J. Pachelbel, assai curiose per l’uso della scordatura che ha caratterizzato autori come F. I. Biber, pubblicate nel 2009 da Amadeus. Nel marzo 2011, sempre per Amadeus, e poi rieditata da NAIVE, L’Estravagante ha presentato il suo ultimo lavoro: una terza opera integrale, quella delle tre sonate op.1 di A. Vivaldi, coronate dalla famosa sonata XII detta ‘La Follia’. Nelle ultime stagioni si sono esibiti per alcune tra le più importanti Associazioni concertistiche italiane effettuando anche un piccolo tour tra Trento, Monfalcone,Padova e Belluno.

Per maggiori informazioni sulla rassegna vi invitiamo a visitare la pagina dedicata sul sito del Teatro Ristori: http://www.teatroristori.org/stagione/barocca/.

(fonte foto Teatro Ristori)