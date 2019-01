Inizia la Stagione di Danza al Teatro RIstori con la MM Contemporary Dance Company

Prende avvio venerdì 1 febbraio alle ore 20.30 la nuova stagione di Danza del Teatro Ristori, con il ritorno sul nostro palcoscenico della MM CONTEMPORARY DANCE COMPANY. La serata, dopo una coreografia dedicata alla musica di Schubert, proseguirà con una prima assoluta in co-produzione con il Teatro Ristori.

Lo spettacolo inizia con SCHUBERT FRAME, dove il coreografo Enrico Morelli, tramite la straordinaria musica del compositore viennese - suonata dal vivo dal Quartetto del Teatro Ristori e dal pianista Roberto Paruzzo - ha voluto interpretare i sentimenti contrastanti d’amore, la tensione, la malinconia, il rimpianto, ma anche la speranza. Un collage dei brani più famosi di Schubert fa da colonna sonora a questo lavoro dedicato alle molte anime dell’uomo contemporaneo, dove l’amore lascia il posto al disinganno, il distacco alla condivisione, la passione al timore, e viceversa, in un andare e venire fra crescendo e diminuendo, a rivelare interi universi e legami segreti. Schubert Frames è un racconto di solitudini e anime affini, ma anche della ricerca di un senso e di una speranza di felicità, descritte tramite immagini poetiche, che diventano tutt’uno con la musica sposandone la ricchezza compositiva.

La seconda parte dello spettacolo prevede poi, in prima assoluta con musica dal vivo in co-produzione con il Teatro Ristori, VIVALDI UMANE PASSIONI. Il coreografo Michele Merola vuole esprimere, attraverso la danza, gioie, tenerezze, rabbia, e i disinganni dell’Uomo, rappresentando senza remore il senso dell’esistere sulla Terra. Ed è indagando nelle pagine dei grandi compositori che Merola ama ricercare e scoprire prospettive, simmetrie, assonanze tra l’umano sentire e le pagine in musica. Nasce da questa volontà, e dalle suggestioni del Maestro Alberto Martini, Direttore Artistico del Teatro Ristori, l’incontro con Antonio Vivaldi, esito tra i maggiori della cultura dell’Europa barocca, considerato il più importante, influente e originale musicista italiano della sua epoca. Alcune delle pagine più note del compositore si specchiano così nei percorsi di Merola: concerti per violino quali, La Follia e L’Inquietudine, esprimono al meglio le “umane passioni” da cui prende il titolo la coreografia.

Per maggiori informazioni sulla rassegna vi invitiamo a visitare la pagina dedicata sul sito del Teatro Ristori: http://www.teatroristori.org/stagione/danza/.

(fonte foto Teatro Ristori - Schubert Frames, coreogr. Enrico Morelli - ph Tiziano Ghidorsi)