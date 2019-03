Al Teatro Ristori prosegue la rassegna di musica barocca con l'Ensemble Europa Galante

Giovedì 7 marzo alle ore 20.30 prosegue la rassegna Barocca del Teatro Ristori, con una serata interamente dedicata alla musica della prima metà del XVIII secolo, con l’eclettico e fantasioso Ensemble Europa Galante, che in pochissimi anni, grazie ad un’attività concertistica estesa in tutto il mondo e ad un incredibile successo discografico, diviene il complesso italiano specializzato in musica antica più famoso e più premiato a livello internazionale, partecipando ai più importanti Festival e esibendosi nelle sale da concerto più famose del mondo, dal Teatro alla Scala di Milano all’Accademia di Santa Cecilia di Roma, dalla Suntory Hall di Tokio al Concertgebouw di Amsterdam, dalla Royal Albert Hall di Londra al Musikverein a Vienna, fino al Lincoln Center di New York ed alla Sydney Opera House.

Protagonista sarà il suo storico leader, il violinista Fabio Biondi, che da anni incarna il simbolo della perpetua ricerca di uno stile libero da condizionamenti dogmatici e interessato alla ricerca del linguaggio originale. Presenterà un affascinante programma dedicato nella prima parte alla musica italiana di Vivaldi, Corelli, Locatelli offrendo l’opportunità di ascoltare pagine preziose di rara bellezza. Nella seconda parte verrà presentata la suite “LES NATIONS”, l’opera più famosa del grande compositore tedesco G. P. Telemann, assieme a un suo concerto per violino dedicato al famoso virtuoso dell’epoca Johann Georg Pisendel.

Per maggiori informazioni sulla rassegna vi invitiamo a visitare la pagina dedicata sul sito del Teatro Ristori: http://www.teatroristori.org/stagione/barocca/.

(fonte foto Teatro Ristori)