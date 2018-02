Al Teatro Ristori prosegue la Stagione Danza con la prestigiosa Compagnie Käfig

Mercoledì 14 febbraio al Teatro Ristori di Verona, prosegue la nuova Stagione di Danza, con la prestigiosa Compagnie Käfig, (Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne). Alla fonte di questo progetto, un incontro: quello tra Mourad Merzouki, direttore artistico della compagnia e figura chiave del movimento hip-hop dall’inizio degli anni ’90, ed i giovani danzatori di Rio de Janeiro in occasione della Biennale Danza di Lione nel 2006.

In Correria – Agwa, le due coreografie proposte, gli interpreti miscelano hip-hop, caporeira, samba, musica elettronica e bossa nova per far emergere una danza acrobatica mozzafiato, piena di energia ed invenzioni.

Mercoledì 14 febbraio, alle ore 20.30, sarà la volta della straordinaria Compagnie Käfig, (Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne), che dal 1996 ha presentato 27 nuove creazioni in oltre 700 città. In 20 anni di attività la Compagnie Käfig ha realizzato oltre 2800 spettacoli, in 58 paesi davanti ad oltre 1 milione di spettatori. Una media di 140 spettacoli a stagione attraverso il mondo, ritmano la vita della compagnia.

Sedotto dalla generosità della loro danza e dalla loro storia dal percorso tortuoso, questo incontro ha fatto ricordare al coreografo le sue origini, simili. Il ricordo di poter attingere dalla passione per la danza la rabbia per riscattarsi, di avanzare, di esistere.

Correria, è un tuffo in una corsa trepidante, frenetica, ispirata al ritmo ossessivo che scandisce la vita nel mondo occidentale, in continua lotta contro il tempo. In Agwa i danzatori si muovono virtuosamente tra 800 bicchieri che scolpiscono lo spazio. Una coreografia all’insegna dell’acqua, simbolo di rinnovamento, parte essenziale del corpo umano, risorsa preziosa e vitale che va economizzata e preservata.

In Correria - Agwa gli interpreti miscelano hip-hop, caporeira, samba, musica elettronica e bossa nova per far emergere una danza acrobatica mozzafiato, piena di energia ed invenzioni. Una coreografia a due facce che non ha perduto nulla del suo potere seduttivo di massa, con oltre 300 repliche nel mondo.

Mourad Merzouki

Il coreografo Mourad Merzouki, figura chiave del movimento hip-hop dall’inizio degli anni ’90, inscrive il suo lavoro al bivio di discipline multiple. La danza hip-hop esplorata in tutte le sfumature e differenti stili. Con innesti nel circo e le arti marziali, o ancora nelle arti plastiche, video e musica dal vivo. Senza mai perdere di vista le radici del movimento, le sue origini sociali e geografiche. Questo confronto permette di aprire nuovi orizzonti alla danza e ne offre punti di vista inediti.

Dal 1996, sono state presentate 27 nuove creazioni in oltre 700 città. In 20 anni di attività la Compagnie Käfig ha realizzato oltre 2800 spettacoli in 58 paesi davanti ad oltre 1 milione di spettatori. Una media di 140 spettacoli a stagione attraverso il mondo ritmano la vita della compagnia

Le Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig – direction Mourad Merzouki est subventionné par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France - Ministère de la Culture et de la Communication, le Conseil Départemental du Val-de-Marne et la Ville de Créteil.

STAGIONE DANZA

23 gennaio 2018

PRIMA ED ESCLUSIVA ITALIANA

MALANDAIN BALLET BIARRITZ

NOCTURNES

LA MORTE DEL CIGNO

UNE DERNIERE CHANSON

coreografo Thierry Malandain

8 febbraio 2018

PRIMA ASSOLUTA

MM CONTEMPORARY DANCE COMPANY

GERSHWIN SUITE // PRIMA ASSOLUTA

BOLERO

coreografo Michele Merola

14 febbraio 2018

COMPAGNIE KÄFIG

CORRERIA

AGWA

coreografo Mourad Merzouki

8 marzo 2018

BALLET JAZZ de MONTRÉAL

KOSMOS coreografo Andonis Foniadakis

MONO LISA coreografo Itzik Galili

O BALCÃO DE AMOR coreografo Itzik Galili

11 aprile 2018

ATERBALLETTO

ANTITESI coreografo Andonis Foniadakis

#HYBRID coreografo Philippe Kratz

L’ECO DELL’ACQUA coreografo Philippe Kratz

18 aprile 2018

ZOTTO VIRTUOSO TANGO

Miguel Angel Zotto

Daiana Guspero

Pablo Moyano

Roberta Beccarini

Coreografo Miguel Angel Zotto

con la musica dal vivo del Quartetto Tango por Tres