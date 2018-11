Al Teatro Ristori lo spettacolo di A.LI.VE che reinventa "I promessi sposi"

Doppio appuntamento martedì 27 novembre al Teatro Ristori, con “I promessi sposi – Avventura di un giovane lettore”, spettacolo proposto da A.LI.VE in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche giovanili. La pièce sarà rappresentata al mattino per gli studenti di medie e superiori della città, mentre la sera alle 21, la replica è aperta a tutti.

Al mattino, sarà presente l’assessore alle Politiche giovanili Francesca Briani che spiega: «L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare i giovani talenti della recitazione e della musica e, allo stesso tempo, offre un approccio originale all’opera manzoniana, attraverso un linguaggio più vicino ai giovani».

Lo spettacolo, infatti, è messo in scena dai giovani artisti di A.LI.VE. (una cinquantina tra attori, musicisti e coristi di età compresa tra i 14 ed i 25 anni), che daranno al capolavoro di Manzoni un volto nuovo. L’opera è stata attualizzata per dimostrare come le ingiustizie sociali, le prevaricazioni e la corruzione del sistema fanno ancora parte del nostro quotidiano.

Il giovane lettore, che rappresenta tutti i giovani lettori di oggi, è il protagonista principale della rappresentazione, con idee e stereotipi tipici dei ragazzi che si approcciano al celebre romanzo, quasi sempre obbligati dalla programmazione scolastica. Ma nel corso dello spettacolo, gli spettatori riscopriranno l'opera con occhi nuovi.