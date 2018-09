Al teatro parrocchiale di Bure l’incontro: "Zecche e zanzare: cosa fare?"

La serata organizzata e promossa dalla Consulta di Bure, vedrà la partecipazione della Dott.ssa Anna Beltrame del Centro per le Malattie Tropicali Ospedale Sacro Cuore - Don Calabria di Negrar, il Dott. Gianluigi Bressan Medico Veterinario presso Ulss 9 Scaligera, il consigliere comunale Giuseppe Poiesi con deleghe all’ecologie e all’ambiente del Comune di San Pietro in Cariano, e l’esperto d’insetti Paolo Triberti di Negrar.

“Una tematica attualissima, ogni giorno leggiamo sui giornali casi di punture di zanzare pericolose sia per l’uomo che per gli animali- commenta la Presidente Alessandra Marconi - insieme ai colleghi della Consulta di Bure Nicolò Ceradini, Alessandra Spada e Francesca Bollo ad inizio estate, in tempi quasi non sospetti, abbiamo deciso di organizzare la serata! Abbiamo coinvolto tre esperti in materia che ci illustreranno il problema da un punto di vista sanitario. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Un ringraziamento speciale alla ‘Banca di Marano’ e ‘Fornaser, La cantina del maestro’ per il supporto alla serata”.

La Dott.ssa Beltrame ha puntualizzato poi: “Negli ultimi anni si è assistito ad un aumento dei casi di soggetti che riportano morsi di zecca durante escursioni in area montana del Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia. Parallelamente, è stato riportato un aumento del numero di casi di malattie trasmesse dalle zecche (malattia di Lyme, TBE virus) nelle stesse Regioni. Questo incontro si pone come obiettivo d’informare la popolazione sui comportamenti da applicare prima di esporsi ad aree a rischio e una volta riscontrato un morso di zecca. Inoltre - conclude - verranno presentati i principali segni clinici e sintomi in caso di acquisizione di una infezione da germi trasmessi dal morso delle zecche dell'Italia del Nord-Est”.