Al Teatro Orlandi di Velo Veronese lo spettacolo "Der blaue Hut - Il cappello blu"

Al Teatro Orlandi di Velo Veronese martedì 2 luglio 2019 alle ore 21 va in scena "Der blaue Hut - Il cappello blu", di Alessandro Anderloni e traduzione di Rafaela Amabile.

La crisi del 1929 ha fatto sentire i suoi effetti anche a casa Eisbeck, benestante famiglia di origini berlinesi che a Verona ha fondato il suo impero imprenditoriale. Nella villa in Valpolicella la signora Eisbeck ha in mente un epilogo festoso all’inevitabile fallimento dell’azienda gestita da un marito sottomesso alla madre e incapace di prendere decisioni. Così, mentre il Signor Eisbeck è nelle mani degli strozzini, la sua dama si fa turlupinare da un ciarlatano in camicia nera che l’asseconda e la ridicolizza nei panni di un’improbabile “Lola Lola”, protagonista del film Der Blaue Engel interpretato da una giovane Marlene Dietrich. Nell’aria c’è già il fetore del Nazismo che viene.



Spettacolo in lingua italiana e tedesca con sopra-titoli in italiano.

Informazioni

Ingresso unico: € 6

Prenotazioni dei posti: via email scrivendo a lefalie@lefalie.it, telefonicamente al numero 389 0235858 solo dalle 10.30 alle 12.30.

Biglietteria del Teatro Orlandi aperta un'ora prima dell'iniziob:

Web: https://www.lefalie.it/date