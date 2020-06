Al Teatro Nuovo si va in scena con "Il muro trasparente. Delirio di un tennista sentimentale"

Lo spettacolo, una novità del Teatro Stabile di Verona – Centro di Produzione Teatrale, è a cura di Monica Codena, Marco Ongaro e Paolo Valerio. La scena è di Antonio Panzuto. Il debutto è previsto per il 15 giugno alle ore 21. Le repliche sono programmate per il 16, 17, 18 e 19 giugno sempre alle ore 21.

Sul palcoscenico Max, il protagonista, interpretato da Paolo Valerio che affronta la crisi della sua vita come ha sempre fatto: giocando a tennis. Lo fa contro una parete di plexiglass. Dall’altra il pubblico nei panni, in pratica, dell’avversario. Max soppesa la racchetta, si confronta con la schiena dolorante, si misura con la passione del tennis e la passione amorosa. Gioca, pensa, racconta, si dibatte. Emergono l’ossessione per il tennis, per l’oroscopo, per le chat. Momenti di silenzio si alternano a urli di sfida, quasi disperati, di un uomo alle prese con gerarchie di sentimenti che si travasano l’uno nell’altro. Le soluzioni si fanno problemi, l’agonismo dell’innamoramento trascolora nella rivalità tra solitudine e vita. Avrà il fiato necessario per portare a termine la partita? Chi è l’avversario? Cos’è l’amore? Chi vince cosa?

Informazioni e contatti

Le prevendite dei biglietti sono disponibili:

online su Geticket

tramite call center, al numero 848002008

presso gli sportelli Unicredit

presso il Box Office in via Pallone n. 16, tel. 0458011154

presso la biglietteria del Teatro Nuovo, nei seguenti orari: giovedì 11, venerdì 12 e sabato 13 giugno dalle ore 16 alle ore 19. Nei giorni di spettacolo la biglietteria sarà aperta dalle ore 18 alle ore 21.

Prezzi dei biglietti:

intero 15 euro + 1 euro prevendita

ridotto 12 euro + 1 euro prevendita per Under 26 e Over 65

Per ulteriori informazioni visita il sito del Teatro Nuovo