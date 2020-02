The Pozzolis Family al Teatro Nuovo di Verona

Appuntamento martedì 28 aprile al Teatro Nuovo di Verona con "The Pozzolis Family", per una tappa della lunga ed entusiasmante tournée prodotta da Vivo Concerti e Show Reel Factory.

Lo spettacolo

Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli della The Pozzolis Family salgono sul palco cimentandosi in un dissacrante spettacolo sul mondo della genitorialità e della vita di coppia, caratterizzato dalla pungente ironia e dall’immancabile sarcasmo che li contraddistingue. Insieme ad Enrico Ballardini, eclettico autore e musicista teatrale, sono i “mattatori” di uno spettacolo interattivo e coinvolgente che è capace di tenere il pubblico incollato alle poltrone attraverso sketch, racconti, proiezioni e canzoni.

«Il palcoscenico è il nostro ambiente naturale - affermano Alice e Gianmarco - dove riusciamo a esprimerci e a dare il meglio. Questo spettacolo ci permette di liberare la tigre che è in noi, uscendo dalla “rete”, parlando, ridendo e cantando live con tutti coloro che generalmente ci vedono attraverso uno schermo. Tutti pronti al ruggito della Pozzolis Family?».

In “A-live! Perché sopravvivere ai figli è una cosa da ridere!”, Alice e Gianmarco si confrontano con il pubblico riguardo ai molti temi che appartengono alla sfera genitoriale e proveranno a rispondere alle classiche domande che si pone chi sta per avere un figlio.

Il contenuto assolutamente inedito, che impreziosisce lo spettacolo, è l’interpretazione live del brano "Il bambino di Gesso" di Sergio Endrigo in cui Alice e Gianmarco si cimenteranno, accompagnati dalle basi corali de Il Coro dell'Antoniano, diretto da Sabrina Simoni.

The Pozzolis Family

The Pozzolis Family è la famiglia comica idolo dei genitori, una vera e propria terapia di gruppo dedicata alle famiglie. Composta dai genitori, Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli, e dai loro due figli Giosuè e Olivia, raccontano la loro vita quotidiana e trattano tematiche correlate al mondo della genitorialità con un tono assolutamente veritiero, ironico e irriverente, decisamente lontano dagli stereotipi della “famiglia perfetta”. Il loro inarrestabile successo online e offline è confermato, oltre che dalle vendite del loro primo romanzo “Un figlio e ho detto tutto” (Mondadori), pubblicato nel 2017, anche dai numeri sul web. Nel 2018, infatti, sono primi nella Top10 delle Mamme Blogger italiane su Instagram secondo Blogmeter; nel 2019 sono la prima Family Influencer secondo Buzzoole e vincono il premio come “miglior sito per genitori e famiglie” ai Macchianera Internet Awards.

Informazioni e contatti

EVENTI VERONA SRL: 045/8039156 - www.eventiverona.it

Biglietti disponibili su Ticketone.it da giovedì 13 febbraio 2020 alle ore 11 e in tutte le rivendite autorizzate Ticketone a partire dalle ore 11 di martedì 18 febbraio. Si potranno inoltre acquistare presso la biglietteria del Teatro Nuovo.