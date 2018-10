Al Teatro Nuovo di Verona l’evento benefico "Human" in favore della Lega Italiana Fibrosi Cistica Veneto Onlus 

L’evento avrà luogo al Teatro Nuovo, in Piazza Francesco Viviani n.10, Verona, Domenica 14 Ottobre 2018 alle ore 20:30 ed è organizzato dai Leo Clubs: Bussolengo Athesis, Verona, Villafranca di Verona, San Giovanni Lupatoto-Zevio-Destra Adige e dai Lions Clubs: Verona Arena, Cangrande, Villafranca di Verona, Bussolengo-Pescantina-Sona, San Giovanni Lupatoto-Zevio- Destra Adige

Il Teatro Nuovo farà da cornice alla compagnia BFB che, con la direzione artistica di Adolfo Arena, presenterà il suo ultimo spettacolo intitolato “HUMAN”, che spiega l’essenza dell’uomo attraverso diversi stili di danza e mediante alcune testimonianze in formato video di persone appartenenti a diverse religioni, stati sociali e Paesi. Il ricavato dell’evento verrà interamente devoluto alla Lega Italiana Fibrosi Cistica Veneto Onlus, per l’acquisto di uno spirometro da donare al Reparto Fibrosi Cistica dell’Ospedale Maggiore di Borgo Trento in Verona.

La fibrosi cistica è una malattia genetica dove la produzione di muco eccezionalmente denso provoca danni in particolare nei polmoni e nell’apparato gastrointestinale, causando insufficienza respiratoria e malnutrizione. Attualmente non esiste una cura, l’unico rimedio, seppur temporaneo, resta il trapianto polmonare.

L’obiettivo della serata, pertanto, non verterà unicamente sulla raccolta fondi per l’acquisto dello spirometro, ma sarà l’occasione per far conoscere in modo completo la malattia e per dare le informazioni adeguate al fine di poter prevenire la nascita di un bimbo malato. Il Triveneto infatti è tra le zone più colpite da fibrosi cistica, 1 persona su 25 ne è portatrice sana ed ha il 50% di probabilità di trasmettere la mutazione genetica al proprio figlio; se entrambi i genitori sono portatori sani, il figlio è destinato ad esserne affetto. A testimonianza della bontà dell’iniziativa, lo spettacolo si svolgerà con il patrocinio del Comune di Verona.

Il Lions Clubs International è l’organizzazione di club di assistenza più grande al mondo e conta 1.36 milioni di soci in oltre 208 Paesi e aree geografiche. Fondata nel 1917 da Melvin Jones, l’associazione Lions Clubs International è conosciuta principalmente per la lotta alla cecità e per diversi progetti comunitari, tra cui la protezione dell’ambiente, la lotta alla fame, il sostegno ai giovani e l’assistenza agli anziani ed ai disabili.

I Leo Club sono l’associazione giovanile del Lions Clubs International e conta, a livello internazionale, oltre 160.000 giovani di 140 Paesi. In Italia costituisce una realtà di oltre 4130 giovani, di età compresa tra i 12 ed i 30 anni, accomunati dalla voglia di mettersi in gioco e mettere a disposizione il proprio tempo libero per fornire un contributo fattivo a sostegno delle realtà più fragili nella nostra società, sia attraverso l’organizzazione di campagne di sensibilizzazione o raccolte fondi (interamente devoluti alle associazioni filantropiche che operano sul territorio locale e nazionale), sia attraverso operazioni di volontariato attivo sul territorio.