Al Teatro Nuovo il 4 febbraio si recupera lo spettacolo "Miss Marple - Giochi di prestigio"

La battagliera Miss Marple - Maria Amelia Monti ce l’aveva messa tutta nel pomeriggio per andare in scena la sera di venerdì 11 in un teatro straesaurito per l’ultima replica di uno spettacolo che nelle tre serate precedenti aveva riscosso tanto successo. Da autentica donna di teatro aveva sperato, fino all’ultimo momento, di farcela. Per la cronaca, già la sera prima era stata eroica nell’andare in scena nonostante una forte infiammazione delle vie respiratorie tamponata anche con l’ausilio di vecchi rimedi come gli impacchi caldi con semi di lino.

A malincuore invece, visto il parere del medico che le prescriveva riposo assoluto, la scelta, dolorosa, di annullare la serata e quella successiva di Belluno. E ora che Miss Marple - Amelia si è ripresa benissimo, visti gli impegni della compagnia per i mesi a venire e l’intensa programmazione del Nuovo che non ha venerdì liberi, la serata persa sarà recuperata lunedì 4 febbraio alle 21.00.

Gli abbonamenti e i biglietti che erano stati acquistati per venerdì 11 gennaio resteranno validi per la rappresentazione di lunedì 4. Possibile anche, entro il 2 febbraio, chiedere il rimborso del biglietto rivolgendosi al canale presso cui era stato acquistato.

Per informazioni rivolgersi al Teatro Nuovo, tel. 0458006100 e www.teatronuovoverona.it.