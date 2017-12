Al Teatro Nuovo “Il magico Zecchino d’Oro, un musical per tutta la famiglia”

Si terrà venerdì 5 gennaio, alle ore 16 al Teatro Nuovo, la tappa veronese dello spettacolo “Il magico Zecchino d’Oro, un musical per tutta la famiglia”, che ha preso avvio il 12 novembre nelle principali città e teatri d’Italia. L’appuntamento, realizzato in occasionino del 60° anniversario dello Zecchino d'Oro, è promosso dall’Antoniano di Bologna, Fondazione Aida di Verona e Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento in collaborazione con la società Geomag e con il supporto del Comune di Verona e di Agsm.

Protagoniste dello spettacolo le canzoni più amate dello Zecchino d’Oro che, attraverso le avventure vissute dalla bambina Alice, accompagneranno il pubblico in un fantasy musicale in grado di sorprendere tutti, grandi e piccini. Sul palco la piccola Alice sarà guidata nel viaggio dall’Omino della Luna, in grado di far sognare i bimbi mentre dormono grazie al tintinnio dello zecchino d’oro di cui si vuole impadronire la Strega Obscura.

L’evento sostiene a Verona l’ABIO - Associazione per il Bambino in Ospedale, proponendo mercoledì 3 gennaio all'ospedale di Borgo Trento un’anteprima dello spettacolo, per regalare un sorriso ai bambini ricoverati nella struttura.

Presenti in conferenza Meri Malagutti di Fondazione Aida di Verona, il regista Raffaele Latagliata e parte del cast dello spettacolo, Giada Maragno, Maddalena Luppi e Stefano Colli.

Per informazioni: Fondazione Aida - Ufficio stampa 3284644749 - 045.8001471/045.595284 o e-mail: stampa@fondazioneaida.it - www.fondazioneaida.it.