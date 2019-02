"En tus Ojos", al Teatro Nuovo uno spettacolo dedicato ad Astor Piazzolla

Dopo l’ applauditissimo "Romeo y Julieta Tango", Luciano Padovani con la sua compagnia ci propone venerdì 22 febbraio al Teatro Nuovo di Verona, un inedito spettacolo che vuole essere un omaggio ad Astor Piazzolla, l’autore di tango più conosciuto al mondo.

«La mia anima è una misteriosa orchestra; non so quali strumenti suoni e strida dentro di me: mi conosco come una sinfonia, sento il battito del cuore, il ritmo del tango». Cinque minuti e quaranta secondi. Tanto sono durati gli applausi per questo spettacolo di forte spessore emotivo. Le musiche di Piazzolla si alternano a composizioni originali dando vita (tra danza e tango) ad un Piazzolla inquieto, un artista in crisi creativa, perseguitato dalle sue stesse note.

C’è tutta l’ambiguità della sua vita vissuta in bilico tra tradizione e innovazione. C’è la sua visione del tango e della musica. Non si tratta del solito e già visto spettacolo di tango: Padovani ci racconta, ci stupisce, con un immaginario che, complice la danza, va al di là del tecnicismo e della passionalità del tango. Uno spettacolo intimo e forte, che ha meritato i lunghi applausi.

(fonte Teatro Nuovo di Verona)