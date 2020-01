Lo spettacolo "Le cognate. Cena in famiglia" in scena al Teatro Nuovo di Verona

L'11 gennaio 2020 alle ore 21 presso il Teatro Nuovo va in scena lo spettacolo "Le cognate. Cena in famiglia" con Maria Teresa Ruta, Guenda Goria e Anna Zago.

Spettacolo di Eric Assous, regia di Piergiorgio Piccoli.

Dopo il grande successo nella scorsa stagione, lo spettacolo viene ripreso con Maria Teresa Ruta al posto di Anna Valle. La celebre showgirl e conduttrice televisiva ha così la possibilità di recitare insieme alla figlia Guenda Goria in questa commedia che ha per protagonisti tre fratelli e le rispettive consorti. Mentre stanno cenando nella casa di campagna di uno di loro, vengono a sapere che la moglie del padrone di casa ha invitato anche la segretaria del marito: una debordante e seducente creatura che tutti e tre i fratelli hanno già avuto occasione di conoscere. Va subito alle stelle la tensione nei mariti che mascherano a stento il loro imbarazzo e vanno nel pallone. In un crescendo di tensione e di sospetti, le tre cognate pretendono che siano scoperti gli altarini: da qui colpi di scena uno dietro l’altro con il finale che riserva un autentico coup de théâtre.

