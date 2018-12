A Natale lasciatevi conquistare dalla magia del balletto classico con "Lo Schiaccianoci"

Come da tradizione, anche quest'anno durante le festività natalizie, la compagnia del Balletto di San Pietroburgo (Saint Petersburg Classical Ballet Tradition) ci delizierà al Teatro Nuovo di Verona con la rappresentazione di due balletti classici: Lo Schiaccianoci e La bella addormentata, entrambi nati dalla collaborazione del coreografo Petipa e del compositore Čajkovskij.

Doppio appuntamento il giorno di Natale con Lo Schiaccianoci, alle ore 18.00 e alle ore 21.00, presso il Teatro Nuovo. La fiaba di Natale, tratta da un racconto di Hoffmann, è una perfetta sintesi di realtà e immaginazione. La bambina protagonista, Clara, durante la festa della vigilia, riceve in regalo uno schiaccianoci a forma di soldatino. Nel cuore della notte, dopo i festeggiamenti, e quando gli invitati se ne sono andati, tutto inizia a prender vita, i giocattoli, l'albero di Natale e una miriade di topi. Una torma di roditori con a capo il loro Re cercano di sottrarre alla fanciulla il suo regalo. Lo Schiaccianoci si anima e ha inizio una battaglia con il Re Topo. Nel tentativo di salvare il suo Schiaccianoci, Clara scaglia una ciabatta contro il Re dei roditori, sconfiggendolo. D'improvviso lo Schiaccianoci si trasforma in un Principe ed entra con Clara in una foresta innevata.

Il Primo Atto si conclude con l'atmosfera paradisiaca del “Valzer dei Fiocchi di Neve”. Il Secondo Atto ha luogo nel Paese dei Dolci, dove la Fata Confetto accoglie i due giovani e si fa raccontare le loro varie peripezie. A Palazzo, viene tenuta una festa in cui vari ospiti si esibiranno nel famoso divertissement, una suite di danze popolari provenienti da varie nazionalità. Seguirà un un altro famoso ballo: il “Valzer dei fiori” finito il quale avrà luogo il grand pas de deux della Fata Confetto e del Principe. Sulle note della celesta, la Fata Confetto eseguirà il suo assolo compiendo fouettés in diagonale. Il balletto si conclude con un ultimo Valzer, in seguito al quale Clara si sveglierà, abbracciata al suo Schiaccianoci, elettrizzata da quella magica avventura onirica.