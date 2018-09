Al via la rassegna "Teatro nei Quartieri" che ospiterà compagnie da tutto il Veneto

Si apre venerdì 28 settembre la nuova stagione della rassegna “Il Teatro nei Quartieri”. In programma otto spettacoli gratuiti, uno per Circoscrizione, che porteranno in scena compagnie locali e da tutto il Veneto.

L’appuntamento è sempre per il venerdì sera, con inizio degli spettacoli alle 20.45. La rassegna apre al teatro S. Massimo, con “Il colpo della strega”, e prosegue il 16 novembre al Circolo Unificato Castelvecchio, con “Il clan delle vedove”, e il 21 dicembre al teatro S. Teresa con “A piedi nudi nel parco”.

Le serate continuano venerdì 8 febbraio, al teatro Virgo Carmeli, con “Stramaledetamente a pan e pessin”; il 22 febbraio al teatro Aurora con “Le allegre comari di Windsor”; il 15 marzo al teatro Nuovo S. Michele Extra con “Molto piacere”. La rassegna si concluderà il 5 aprile al Circolo 1° Maggio con “Messaggi d’amore”.

La commedia “La cena dei cretini”, prevista l’11 gennaio al Teatro Camploy, sarà riprogrammata a marzo, in data ancora da destinarsi. La rassegna è stata presentata questa mattina dall’assessore al Decentramento Marco Padovani, insieme al direttore artistico dell’associazione Teatro Impiria Andrea Castelletti.

«Una manifestazione entrata nella tradizione – spiega l’assessore – che nell’edizione di quest’anno, con una nuova proposta di compagnie teatrali, provenienti anche da fuori provincia, proporrà al pubblico una serie di spettacoli d’avvero interessanti. L’intento è di avvicinare sempre di più la cittadinanza a generi teatrali nuovi e diversi, proponendo in tutti i quartieri rappresentazioni di alto livello».

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Ad ogni serata sarà promossa una raccolta fondi a sostegno di associazioni del territorio.