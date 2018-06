Teatro nei Cortili 2018: tutti gli spettacoli in programma all'Arsenale

Con un calendario di ben 207 spettacoli e 27 compagnie amatoriali coinvolte, torna l’appuntamento estivo con il teatro amatoriale. Si terrà infatti dal 16 giugno al 17 settembre la rassegna “Teatro nei Cortili 2018”, promossa dal Comune, negli spazi del Cortile dell’Arsenale, Chiostro di Santa Eufemia e Chiostro di Santa Maria in Organo.

Il cartellone degli spettacoli all'Arsenale

Apre la rassegna all’Arsenale, dal 18 al 25 giugno, la compagnia Trixtragos con “Voilà les jeux sont faits” . Si può tornare alla vita una seconda volta? Pare di sì, ma, come sempre, ogni cosa si deve conquistare. Questo dilemma che ci accompagna per tutta la vita ha sfaccettature legate alle diversità sociali, economiche e ideologiche di ogni Paese. In un “non tempo” e in un “non luogo” scanditi dalle musiche di Pietro Messina, il tema, già affrontato da vari autori nel cinema, teatro e letteratura, viene qui ripreso con leggerezza.

Dal 26 giugno al 1 luglio La Bugia è in scena con “Il colpo della strega” di John Graham. La bella Sally si ritrova Peter, noto e paranoico conduttore televisivo, nella vasca da bagno bloccato da un "colpo della strega". Leonard, marito pilota di Sally, rientra a casa inatteso per un improvviso sciopero. Annabelle, capo hostess, arriva a casa di Sally e Leonard per trascorrere un fine settimana con Roger. Ognuno deve nascondere qualcosa in un mix esilarante di situazioni che avviene sotto il naso di Miss Protho, accordatrice cieca e moralista che casualmente si trova ad accordare il pianoforte più stonato di Londra.

Prosegue dal 4 al 22 luglio La Barcaccia con“La serva amorosa” di Carlo Goldoni. Come testimoniato dai dipinti dell'epoca, la “careta dei comici” pianta le tende al centro della platea dell'Arena per mettere festosamente in scena il prezioso recupero d'una commedia goldoniana interamente ambientata a Verona, mescolando insieme con trascinante divertimento gli ultimi echi della Commedia dell'Arte con la complessità variegata di personaggi più vicini alla realtà.

Estravagario, dal 25 luglio al 12 agosto, presenta “Il metodo Gr önholm” di Jordi Galceran. In un colloquio di lavoro congiunto per un posto dirigenziale in una multinazionale, quattro candidati sono costretti a superare prove in apparenza poco sensate, in realtà studiate a tavolino in relazione al profilo dei “concorrenti”. La commedia dell’autore catalano è un giallo con tinte drammatiche, qualche venatura comica con momenti ad alta tensione che conquisteranno lo spettatore in una storia dove finzione e realtà non sono sempre distinguibili, con un finale a sorpresa.

Dal 18 al 31 agosto la Compagnia Giorgio Totola è in scena con la commedia “Tonin Bellagrazia” di Carlo Goldoni. Nel trentesimo anniversario dell'attività della compagnia viene rappresentato il primo spettacolo con cui nel 1988 iniziò l'avventura teatrale nel nome di Giorgio Totola. Il testo è il tipico spaccato settecentesco di vita che rappresenta quella ricca borghesia che “compra” la nobiltà col denaro cercando di imitare l’aristocrazia del tempo. Il borghese un po’ tonto, ruspante e illetterato ricorre anche alle citazioni dotte pur di fare come i veri nobili. Fanno da contorno l’immancabile Arlecchino, Colombina e Brighella.

Conclude, dal 2 al 6 settembre, la compagnia Granbadò che propone “In fondo al mar!” di Alberto Bronzato. Questo musical si ispira ad una delle più famose fiabe di Hans Christian Andersen. In un regno magico sotto il mare una bellissima sirena dalla voce perfetta si innamora di un umano, un principe e per lui dovrà sfidare il padre re del mare, sfuggire alle grinfie di una strega cattiva, finché...