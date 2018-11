Appuntamento musicale alla Fucina dei Piccoli con "Babar e il Rock'N'Roll"

L'elefantino delle storie di Jean de Brunhoff arriva alla Fucina dei Piccoli, domenica 2 dicembre alle 16.30 in un appuntamento doppiamente musicale.

In Babar e il Rock'N'Roll, dopo aver visitato la città nella fiaba musicale scritta da Poulenc per voce e pianoforte, andrà in scena un sequel inedito, scritto e prodotto da Fucina Culturale Machiavelli, che porta in scena una vera e propria rock band.

Protagonista il piccolo elefantino Babar che dalla giungla scopre la grande città e ne riporta i segreti della civilizzazione, e suo figlio Ace, che molti anni dopo torna dalla città per riscoprire la vera natura della giungla. Spettacolo musicale raccontato dalla voce recitante di Margherita Varricchio e dalle illustrazioni dal vivo di Francesco Del Re.

Babar e il Rock 'N' Roll

una produzione di Fucina Culturale Machiavelli

Voce narrante Margherita Varricchio

Illustratore live Francesco Del Re

Musiche di Poulenc, Stefano Soardo, AC/DC, Guns’n’Roses

Pianoforte Claudio Bonfiglio

Rock Band (Federico Costanzi chitarra, Matteo Signorato basso, Giuseppe Saggin batteria)

Regia Sara Meneghetti

Ingresso unico 7€; Carnet 5 ingressi adulto+bambino 50€

