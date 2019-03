Due nuovi appuntamenti al Teatro Laboratorio con "Garbatella" e "Piccolo Principe"

Sabato 9 marzo e domenica 10 marzo al Teatro Laboratorio di Verona (ex arsenale) sono di scena due spettacoli, uno per adulti e uno per bambini.

Sabato 9 marzo ore 21 “Garbatella. Viaggio nella Roma di Pier Paolo Pasolini” propone la storia d'amore tra Irene e Tommaso nella Roma degli anni Cinquanta, la lingua sperimentale di Pasolini, le canzoni romane di una volta.

«Garbatella ci è nato tra le mani, quasi per caso. - raccontano gli attori - È nato dall’incontro con una “Una Vita violenta”, il secondo romanzo di Pier Paolo Pasolini. Quella che ci racconta è una storia d’amore dove il comico e il tragico si inseguono per svelare la poesia della vita. E quella che noi oggi raccontiamo è una storia d’amore che vorrebbe unire le generazioni: quelle che quegli anni li hanno vissuti e quelle più giovani che possono farne memoria. Due giovani s’incontrano fortuitamente, si conoscono, si danno appuntamento e a fare da sfondo è la Roma della ricostruzione, la Roma in bianco e nero, popolata da bambini vocianti nei cortili e da ragazzi coi pantaloni all’americana che riempiono le sale fumose del cinematografo. Ed è proprio il cinema il testimone del loro amore, al cinema si consumano i momenti più significativi della loro storia, là dove Pasolini crea un corto circuito tra il comico e il tragico. La potenza della parola pasoliniana guida l’intero racconto». Di e con Julia Borretti e Titta Ceccano, musiche di Roberto Caetani, regia Julia Borretti. Produzione Matuta Teatro.

Per bambini e famiglie domenica 10 marzo ore 16.30 viene proposto “Piccolo principe” da Saint- Exupéry, uno spettacolo di e con Julia Borretti e Titta Ceccano, musica di Roberto Caetani, oggetti scenici di Laura Giusti, regia Matuta Teatro. Un pilota di aerei, precipitato nel deserto del Sahara, incontra un bambino che gli chiede "Mi disegni una pecora?" Stupito, il pilota gli disegna una scatola, dicendogli che dentro c'era la pecora che desiderava. Poco per volta fanno amicizia, ed il bambino dice di essere il principe di un lontano asteroide, sul quale abita solo lui, tre vulcani e una piccola rosa. Chi è il piccolo principe, il bambino che improvvisamente nel deserto, si presenta al narratore-aviatore, costringendolo a rivedere le priorità del suo agire, se non l'altra parte di Saint- Exupéry, e per esteso l'altra parte di noi tutti? Quella della nostra infanzia che, se non siamo stati bravi e fortunati, rischiamo di dimenticare, come di solito succede ai grandi. Biglietteria aperta un'ora prima dell'inizio degli spettacoli.

Info 0458031321 – 3466319280 info@teatroscientifico.com www.teatroscientifico.com