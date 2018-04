Al Teatro Laboratorio di Verona va in scena lo spettacolo "Stanze pirandelliane"

Torna in scena a Verona, Teatro Laboratorio (ex arsenale) sabato 28 aprile ore 21, uno degli spettacoli “storici” del Teatro Scientifico-Teatro Laboratorio: “Stanze pirandelliane” con la regia del compianto Ezio Maria Caserta. Spettacolo itinerante di teatro immersivo su testi di Luigi Pirandello, pensato come un site specific che ogni volta abita i luoghi che lo ospitano.

Costruito come un itinerario a tappe, l’incontro con Pirandello assume una dimensione intimistica, da teatro minimale che privilegia sogni e memorie, frammenti e inediti che compaiono come fantasmi del drammaturgo siciliano.

Regia Ezio Maria Caserta, messinscena Isabella Caserta, con Jana Balkan, Isabella Caserta, Roberto Vandelli e con Andrea Pasetto. Produzione Teatro Scientifico-Teatro Laboratorio.

Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.

Replica domenica 29 aprile ore 16.30. Info 045/8031321 – 3466319280 info@teatroscientifico.com www.teatroscientifico.com