Il Kiev Grand Classic Ballet Star al Teatro Filarmonico di Verona con "Il Lago Dei Cigni"

Italian C&T Production presenta una delle compagnie più note al Mondo, le stelle della danza classica del Classical Grand Ballet di Kiev. La compagnia sarà ospite nei teatri di tutta Italia nei mesi di novembre, dicembre 2018 e Gennaio 2019 con quattro sensazionali spettacoli di balletto. A Verona l'appuntamento è fissato per il 25 novembre al Teatro Filarmonico alle ore 18 e 21 con il “Il Lago dei Cigni”.

Uno straordinario incontro con i primi ballerini mondiali con coreografie tratte da vari repertori classici quali “Il Lago dei Cigni”, “La Bella Addormentata” e “Lo Schiaccianoci”, di Pyotr Ilyich Tchaikovsky .

Una serata speciale si terrà a Mantova il 6 novembre con “Gran Galà” con musiche e coreografie tratte da “Cenerentola”, “ Don Quixot”, “Giselle”, “Romeo & Giulietta” e tanto altro. Sul palco la Prima ballerina Olga Kifiak da Kiev, Alisa Voronova da Mosca, Dmitrij Vasilev da Parigi, Sergey Kononenko da San Pietroburgo e altri 30 ballerini.

La compagnia è conosciuta in tutto il Mondo e si esibisce davanti ad un pubblico di oltre 2 milioni di persone in paesi quali: America, Cina, Giappone, Israele, Germania, Spagna, Francia, Polonia, Slovacchia, Svizzera, Belgio etc.... Questa volta saranno in Italia, in un scenario spettacolare con costumi mozzafiato, non perdete il repertorio fiabesco con le stelle Mondiali della Danza!