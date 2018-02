Al Teatro Filarmonico di Verona Mario Brunello e Gianni Canova: "Chaplin, immagini musicali e sonorità visive"

Charlie Chaplin protagonista del secondo appuntamento lunedì 26 febbraio alle 21 al Teatro Filarmonico della rassegna Idem, quest’anno dedicata alle grandi svolte artistiche del Novecento, nei rapporti tra tecnica e cultura, arte e vita, che hanno cambiato la nostra mentalità.

È noto che Chaplin è stato il più famoso creatore e interprete della nuova forma d’arte cinematografica, tra i più grandi di ogni tempo, regista, attore e sceneggiatore; meno conosciuto è invece il suo notevole talento come musicista: violinista e compositore, è stato autore e direttore d’orchestra delle colonne sonore dei suoi film, con quella per Luci della ribalta ha anche vinto il premio Oscar.

Mario Brunello, tra i maggiori violoncellisti al mondo, propone le celebri melodie accompagnato dal pianista Massimo Somenzi; alle spalle sul grande schermo la proiezione di sequenze tratte dai film di Chaplin elaborate da Francesco Lopergolo, con una corrispondenza visiva tra brani e capolavori come Tempi moderni, La febbre dell’oro, Il monello, Luci della città. In connessione alle musiche di Chaplin, Brunello e Somenzi eseguono anche il Preludio n. 1 di George Gershwin e Adios Nonino di Astor Piazzolla. La vicenda umana e artistica di Chaplin in rapporto alla nascita e all’affermazione del cinema viene raccontata da Gianni Canova, tra i più prestigiosi e noti critici cinematografici italiani, editorialista del Sole 24 Ore e autore e conduttore del programma Cinemaniaco su Sky.

L'ingresso al Teatro Filarmonico fino alle 20.55 è riservato ai soci Idem, poi è libero. È possibile aderire all'associazione presso la Libreria Antiquaria Perini o il Verona Box Office, oppure tramite il sito www-idem-on.net.