Fiabe in riva all'Adige per bambini e famiglie ai Filippini

Tre fiabe in riva all’Adige, per tre pomeriggi di teatro rivolto ai bambini e alle loro famiglie. È l’iniziativa promossa dalla 1ª Circoscrizione in collaborazione con Fondazione AIDA, nella suggestiva location dell’Antica Dogana d’Acqua, nel quartiere Filippini.

Si parte sabato 8 settembre, alle 17, con lo spettacolo “Il Principe felice”, una delle fiabe più belle, ironiche e commoventi di Oscar Wilde; quindi domenica 23 settembre, sempre alle 17, con “Il magico mondo di Teddy”, uno spettacolo interattivo, coinvolgente e poetico, dove le parole sono poche e le emozioni tante. La rassegna si conclude sabato 29 settembre con la rappresentazione “Un brutto bruttissimo anatroccolo”, versione riadattata della fiaba di Andersen.

La rassegna è stata presentata oggi dal presidente della 1ª Circoscrizione Giuliano Occhipinti, insieme al presidente della commissione Politiche giovanili Franco Dusi e alla direttrice generale di Fondazione AIDA Meri Malaguti.

«Un’iniziativa a cui teniamo molto e che abbiamo voluto realizzare proprio all’Antica Dogana per rivitalizzare un luogo del centro poco conosciuto dagli stessi veronesi – ha spiegato Occhipinti -. Si tratta della prima edizione, intanto partiamo con questi tre appuntamenti, ma l’obiettivo è arrivare l’anno prossimo con una proposta più ricca e completa».

Per Fondazione AIDA si tratta di un anticipo della tradizionale rassegna Famiglie a Teatro, che partirà in autunno. Per l’occasione saranno messi in scena tre ‘must’, spettacoli simbolo della produzione teatrale di Fondazione Aida che sono stati rappresentanti anche all’estero. Gli spettacoli si terranno anche in caso di maltempo.

Info e programma: Fondazione AIDA tel.045 8001471-045 595284, fondazione@fondazioneaida.it, www.fondazioneaida.it, pagina facebook fondazioneaida