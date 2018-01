Sabato al Teatro Dim si “Copa la vecia” per la rassegna Theater in dialect

Sabato 13 gennaio, alle 21.00, ritorna il teatro in dialetto veneto sul palco del Dim. Protagonista di questo appuntamento della rassegna “Theater in dialect” sarà la compagnia Nautilus cantiere teatrale con “Copa la vecia”.

In una famiglia di origini contadine, la proprietà di campi e vigne è stata ereditata da Nena, una vecchia tirchia, irosa e alquanto sbadata. Il fratello Pippo si trova in gravi difficoltà economiche e per salvarsi dalla bancarotta tenta di vendere le proprietà terriere della sorella, ma la vecchia rifiuta, e qui iniziano davvero i guai. La furba e losca cameriera Viviana riesce ad instillare in Pippo e sua moglie l’idea che l’unico modo per venire fuori dal guaio sia… far fuori la vecchia! Dopo alcuni maldestri tentativi andati a vuoto, i protagonisti decidono quindi di chiedere l’aiuto di un killer, ma la vicenda si complica ulteriormente causa la visita inaspettata di un misterioso gentiluomo napoletano che viene coinvolto nei piani criminali.

Biglietti

Ticket intero 8 €

Ticket ridotto 6 € (over 65 e fino a 14 anni)

Contatti

email: prenotazioni@ dimteatrocomunale.it

tel: 045 7599049

Dimteatrocomunale di Castelnuovo d/G

Via San Martino, 4

37014 Castelnuovo del Garda VR

045 7599049

Orari biglietteria:

Martedì 16.00 – 19.30

Mercoledì 10.00 – 12.30

Venerdì 16.00 – 19.30

Biglietteria e Prenotazioni – prenotazioni@ dimteatrocomunale.it

ATTENZIONE: Le mail di prenotazione saranno considerate valide fino al giorno prima dello spettacolo