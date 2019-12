A Natale il Teatro Dim ospita "Kalinka - Il circo russo come non l'avete mai visto"

Ritorna il tradizionale spettacolo natalizio del Teatro DIM. Mercoledì 25 dicembre, alle 21, la compagnia Nando e Maila presenterà Kalinka - Il circo russo come non l'avete mai visto. Uno spettacolo che, attraverso il clown musicale, esplora la storia di una coppia di artisti ben assortita che ha del Felliniano: lui (Mascherpa) è uno sgangherato impresario- presentatore-spalla, lei (Maila Zirovna) è una non meno pasticciona primadonna venuta- scappata-scacciata, vai a capire, dalla grande tradizione circense della Russia sovietica.

Nando e Maila portano in scena una carica ludica e tenera che innerva screzi, frecciate, dispetti e che si arricchisce man mano di poesia. Duettano con contorsionismi musicali esecutivi, quando abbracciati ballano un tango mentre suonano fisarmonica e violino. In Kalinka la musica dal vivo si intreccia con gag, tormentoni, acrobazie aeree e giocolerie. Un viaggio nei personaggi del circo tradizionale, messo in scena attraverso il linguaggio del Circo Contemporaneo.



Durata: 60 minuti. Strumenti musicali utilizzati: Fisarmonica, Violino, Percussioni, Tromba, Balalaika, Contrabbasso.

Di e con: Maila Sparapani e Ferdinando D’Andria

Disegno luci e audio: Federico Cibin

Scenografie: Ferdinando D’Andria

Produzione: Compagnia Nando e Maila

Regia: Luca Domenicali

