A Castelnuovo del Garda inizia Teather in Dialect con "Tonin Bellagrazia"

Sabato 9 novembre, alle 21, andrà in scena al Teatro DIM il primo appuntamento della rassegna "Theater in Dialect" dedicata al teatro veneto. La Compagnia Giorgio Totola presenterà "Tonin Bellagrazia": il tipico spaccato settecentesco che rappresenta quella ricca borghesia che “compra” la nobiltà con il denaro cercando di imitare l’aristocrazia del tempo.

Il protagonista, un po’ tonto, ruspante e illetterato, ricorre anche alle citazioni dotte pur di fare come i veri nobili: “lupus in tabula” tanto per citarne una. Così comicamente pieno di sé, compiaciuto di stare in mezzo ai veri signori, lo sprovveduto Tonin viene svillaneggiato da dame e gentiluomini che se la ridono alle sue spalle. Lui comunque è sempre felice e contento, corteggia Rosaura che però riceve le attenzioni del cavaliere Florindo. Ha come tutore il furfante Ottavio “il frappatore”, che dà da intendere di essere celibe e di voler sposare Beatrice, mentre in verità la sua legittima sposa c’è, eccome, ed è quell’Eleonora che arriverà alla locanda a dare il via al gioco degli equivoci.

Alla fine con l’aiuto del saggio Fabrizio Tonin si libererà del furfante Ottavio e sposerà la bella Rosaura. Fanno da contorno le maschere della Commedia dell’Arte: Arlecchino, Colombina e Brighella.

