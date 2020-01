Antonio Cornacchione al Teatro Dim di Castelnuovo del Garda in "Deo ex macchina"

Sabato 25 gennaio, alle 21, arriva al Teatro DIM Antonio Cornacchione con "Deo ex macchina", la vera storia della Divisione Elettronica Olivetti - che negli anni '60 ha prodotto il primo personal computer al mondo -, raccontata «da uno che non c’era, che sarebbe diventato impiegato Olivetti dopo e Cornacchione poi».

«Durante gli anni impiegatizi passati alla Olivetti - racconta il comico - ho sentito favoleggiare a lungo della sua Divisione Elettronica e dei giovanissimi ricercatori coordinati da Tchou. La voce più insistente era quella che li voleva tutti matti, una via di mezzo tra Archimede Pitagorico e Jim Morrison! Ho fatto le mie ricerche: si , lo erano!».

Cornacchione, per il nuovo appuntamento della rassegna Il teatro che sorride, ripercorre la storia della D.E.O., dagli entusiasmanti anni di Barbaricina fino ad arrivare alla situazione attuale frutto delle varie ristrutturazioni aziendali degli anni passati. Alcuni rami sono vivi e vegeti e addirittura rilanciati nel campo informatico, altri sono morti o finiti in mani poco onorevoli… Perché, come dice il saggio, solo conoscendo il passato si può capire il presente.

Informazioni e contatti

Durata: 105′

Web: https://dimteatrocomunale.it