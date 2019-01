Il teatro danza di Munarin alla Fucina dei Piccoli con una storia ispirata a Gianni Rodari

Domenica 20 gennaio alle 16.30, per il consueto appuntamento con il teatro per bambini e famiglie La Fucina dei Piccoli, ritorna il teatro danza in "A sbagliare le storie" di Alberto Munarin.

Il linguaggio del teatro danza è tradotto in una dimensione ancora più immediata, per il pubblico dei più piccoli, bambini attraverso l'uso di interazioni video e una storia dal sapore quotidiano ma ricca di importanti prese di coscienza che scandiscono la vita, e la crescita, di ogni bambino. Giovanni Perdigiorno e Alice Cascherina sono due fratelli che giocano nella loro cameretta: una sedia, un bastone, delle felpe, un cerchio e dei libri sono gli spunti per inventare giochi che a volte posso suscitare preoccupazioni in un ipotetico papà che si trova in un’altra stanza della casa, immerso nelle sue faccende.

Uno spettacolo descrittivo, a tratti evocativo, leggero, con pochi oggetti scenografici, dove la danza si mescola alle interazioni video, e che tocca il tema dell’alfabetizzazione emotiva. Partendo dall'opera di Gianni Rodari e le sue Favole al Telefono, Munarin mette insieme vari elementi, dall’immaginazione, alla fantasia, alla gestione della noia, ai litigi e i grandi interrogativi esistenziali che due fratelli in una cameretta possono vivere. In apertura il nuovo assolo di Giorgio Albanese #studio1.0 di Alberto Munarin e Giorgio Albanese.

Al termine dello spettacolo lo sponsor Inlingua Verona (network mondiale che da oltre 40 anni offre corsi di lingua) offrirà a tutti i bambini una succulenta merenda. Ingresso unico 7€, i bambini sotto i 3 anni entrano gratis. Biglietti disponibili in teatro via Madonna del Terraglio 10, Verona, da un'ora prima dello spettacolo.

Info su www.fucinaculturalemachiavelli.com, 3487663693 e biglietteria@fucinaculturalemachiavelli.com