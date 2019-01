Teatro da favola al Dim di Castelnuovo del Garda con "La gallinella rossa"

Domenica 20 gennaio, alle 16:30, ritorna la rassegna di teatro per famiglie "Teatro da favola". La compagnia Tanti Così Progetti metterà in scena "La gallinella rossa". C’era una volta una gallinella rossa che viveva in una fattoria con i suoi pulcini. Un giorno la gallinella rossa stava razzolando alla ricerca di cibo, quando trovò dei chicchi di grano. Così le venne in mente un’idea.

La trama dello spettacolo narra il rapporto degli animali della fattoria con la gallinella che li sprona ad agire e che, vista la loro indolenza e indifferenza, dividerà infine il pane solo con i suoi pulcini e non ne darà ad alcun altro.

Informazioni e contatti

prenotazioni@ dimteatrocomunale.it

tel: 045 7599049

Teatro da favola

Ticket 5 €