Al cortile dell'Arsenale la divertente commedia "Per interposta persona"

Martedì 25 giugno alle ore 21.30 l’Associazione Culturale Teatrale La Bugia debutterà con l’esilarante commedia “Per interposta persona”, due atti di Rick Gordon, diretti da Elena Merlo, presso il cortile dell’Arsenale di Verona.

Repliche fino a domenica 30 giugno.

TRAMA - Prenotare voli a ridosso di impegni di rilievo è rischioso, a volte sconsiderato. Così, Michael, a pochi giorni dal passo più importante della vita, sceglie scriteriatamente di effettuare un ultimo volo, a suo avviso necessario, che portando un notevole ritardo, lo sbalzerà, sulla via di casa, in un’assurda avventura che per la prima volta nella vita, vivrà con determinazione e ironia. Michael, l’uomo delle non decisioni, bisognoso perennemente di aiuto, forte di amori che ritiene scontati, l’uomo bambino-distratto, prenderà una decisione finalmente da solo.