Il "Teatro Clandestino" entra a casa vostra con Fucina Machiavelli e il talento di Martorelli

Venerdì 5 giugno alle 21, l’annuale appuntamento di "Teatro Clandestino" targato Fucina Culturale Machiavelli torna in una veste inedita, con una produzione originale ideata e scritta da Sara Meneghetti appositamente per essere fruita tramite il mezzo di comunicazione più utilizzato negli ultimi mesi: Zoom. Il protagonista dello spettacolo sarà Fabrizio Martorelli.

Restare a casa, fruire del teatro in diretta - perché non si parla di una registrazione in streaming - e partecipare attivamente a uno spettacolo interagendo con l’attore. Questi sono i tre punti cardine su cui Fucina Culturale Machiavelli ha deciso di realizzare la sua nuova produzione originale. Per garantire gli standard di sicurezza e permettere al proprio pubblico di andare a teatro prima che i teatri riaprano attivamente, Fucina ha ideato e scritto uno spettacolo originale pensato appositamente per essere interpretato (e fruito) in diretta su Zoom stando comodamente sul divano di casa propria.

"Teatro clandestino" nel 2018

L’appuntamento di Teatro Clandestino 2020 - fissato per venerdì 5 giugno alle 21 - è la tappa finale di un percorso che Fucina Machiavelli ha intrapreso da tempo, fatto di un teatro in cui lo spettatore può partecipare a spettacoli che si rivelano vere e proprie esperienze e non assistervi in modo passivo. Il percorso è iniziato nel 2016 con la prima produzione originale di Fucina, intitolata "Cecità – Spettacolo al buio", uno spettacolo esperienziale per pochi spettatori per volta in cui il pubblico veniva bendato e coinvolto attivamente nella trama, ed è proseguito con "Real Life Theatre", dove gli spettatori erano chiamati a decidere le sorti degli attori in scena. In quest’occasione il "Teatro Clandestino" - format che prevede uno spettacolo il cui titolo viene rivelato solo all’inizio della serata - permetterà agli spettatori, connessi in contemporanea su Zoom assieme all’attore, di partecipare attivamente allo spettacolo interagendo con lui.

Lo spettacolo vedrà come protagonista Fabrizio Martorelli, noto attore di teatro, cinema e televisione del panorama italiano, attivo sulla scena dal 2002 e vincitore di diversi premi di rilievo nazionale. Il percorso di Fucina di ideare produzioni originali che coinvolgano attivamente il pubblico non si ferma però con l’appuntamento del 5 giugno: la nuova produzione di punta per il 2020 di Fucina Machiavelli sarà "Edipo Re in Virtual Reality", uno spettacolo assolutamente innovativo e immersivo per uno spettatore alla volta che prevede l’uso di un visore per la realtà virtuale. Edipo Re in Virtual Reality debutterà nell’autunno del 2020.

Informazioni, contatti e biglietti

Meet the doctor

Appuntamento di Teatro Clandestino

Con Fabrizio Martorelli

Testo di Sara Meneghetti

Una produzione originale Fucina Culturale Machiavelli

Venerdì 5 giugno 2020, ore 21

In diretta su Zoom

Prezzi:

Intero: 15 euro

Ridotto under 30/over 65: 12 euro

Per i possessori della membership card #FAME sconto di 2 euro sul prezzo del biglietto, che verrà applicato di default al momento dell’acquisto online.

Biglietti acquistabili al link: https://www.fucinaculturalemachiavelli.com/events/teatro-clandestino/

Link all’evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1259135974285450/

Per informazioni: biglietteria@fucinaculturalemachiavelli.com