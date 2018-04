Teatro Clandestino: appuntamento al buio con lo spettacolo di Fucina Culturale Machiavelli

Torna con grande attesa sabato 21 apirle alle 21 l'appuntamento di Teatro Clandestino di Fucina Culturale Machiavelli : una data nella stagione teatrale #PaesaggiUmani che non sarà nel consueto teatro ex Centro Mazziano, ma in un altro luogo, spesso inaspettato, che verrà comunicato via sms a chi avrà acquistato il biglietto.

Un evento a sorpresa che l'anno scorso ha già stregato molti spettatori, rimasti sorpresi e soddisfatti di questo gioco teatrale. Fucina collabora con realtà teatrali riconosciute e spesso già affermate nel panorama nazionale, facendo conoscere artisti che altrimenti non sarebbero passati per Verona, come Andrea Cosentino, Claudia Marsicano, Generazione Disagio, Werner Schwab.

Essendo il luogo segreto non è attiva la biglietteria online ma, straordinariamente, si accettano prenotazioni, scrivendo a biglietteria.fcm@gmail.com e lasciando un numero a cui essere ricontattati. È inoltre possibile ritirare i biglietti a Verona Boxoffice, via Pallone 16, Verona, tel. 0458011154.

Biglietto intero €13, under 30 e over 65 € 10, conservatorio €8; disabili con accompagnatore, omaggio+ridotto.

Per info e prenotazioni: biglietteria.fcm@gmail.com e 3487663693

Con il patrocinio del Comune di Verona (Assessorato alla Cultura e Assessorato alle Politiche giovanili) e il sostegno di Fondazione Cariverona e Fondazione Giorgio Zanotto. Sponsor Enosocial e media partner Carnet Verona e Salmon Magazine.