Al teatro Centrale di San Bonifacio è in arrivo il concerto natalizio "Il Sorriso del Natale"

Terza edizione del concerto natalizio “Il Sorriso del Natale”, in programma domenica 23 dicembre al teatro Centrale di San Bonifacio. A partire dalle 20.45, i 60 elementi della New Sambo Big Band, diretti dal Maestro Paolo Menini, eseguiranno una quindicina di brani natalizi per un’ora e un quarto di musica. Ospiti dell’evento il tenore Cosimo Vassallo e il soprano Giulia Bolcato che arricchiranno, a più riprese, il concerto con le loro voci.

L’appuntamento, che richiama già dopo poche edizioni centinaia di persone, sarà anche quest’anno a ingresso libero, per volontà della New Sambo Big Band, che ha sempre inteso “Il Sorriso del Natale” come un’occasione di ritrovo e condivisione per la comunità sambonifacese.

L’evento è patrocinato dalla Provincia di Verona, dal Comune di San Bonifacio, dalla Pro loco di San Bonifacio e dalla comunità parrocchiale di Sant’Abbondio.