Quattro serate dedicate ai bambini e ragazzi per l'Estate teatrale veronese

L’Estate Teatrale Veronese dedica a bambini e ragazzi quattro serate di spettacolo. Dal 2 al 5 settembre Fondazione Aida, presenterà le nuove produzioni: Leo inventa tutto (2 settembre), Cipì (3 settembre) e Ma perché tutti mi chiamano Frankenstein? (4 e 5 settembre).

Gli spettacoli si terranno alle ore 20.30 presso il Teatro Camploy (via Cantarane, 32).

Cosa aspetti a prenotare il posto! Chiamaci allo 045/8001471. Biglietti: 5/6 euro (ridotto fino a 12 anni).

LUNEDÌ 2 SETTEMBRE ORE 20.30

LEO INVENTA TUTTO

dai 5 anni

Inaugura questa sezione del Festival organizzato dal Comune di Verona il debutto di Leo inventa tutto allestito per i cinquecento anni dalla scomparsa di Leonardo. Un compito non facile quello di restituire ai ragazzi, il profilo di questo protagonista del Rinascimento, emblema della ragione, ma anche di quella creatività che porta l’uomo a superare limiti e discipline: Leonardo è pittore, scultore, inventore, anatomista, scienziato, ingegnere militare e tanto altro. Ma è soprattutto un uomo che è stato un bambino con tanta fantasia!

MARTEDÌ 3 SETTEMBRE ORE 20.30

CIPÌ

da 4-8 anni

Di altra natura è invece Cipì! Se da una parte si ritrovano i temi cari a Mario Lodi legati alla formazione del bambino e alla sua voglia di crescere, dall’altra lo spettacolo utilizza le tecniche tradizionali del teatro di figura per indagarne le possibilità nel digitale: le videoproiezioni e un software appositamente realizzato permettono agli attori di animare i personaggi in tempo reale secondo la tecnica dello stop motion, modificando le illustrazioni per essere composte e animate dal vivo.

MERCOLEDÌ 4 e GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE ORE 20:30

Fondazione AIDA e FEBO Teatro

MA PERCHÉ TUTTI MI CHIAMANO FRANKENSTEIN?

dai 4/5 anni

Lo spettacolo parte molto liberamente dal famoso romanzo di Mary Shelley, che benché abbia più di duecento anni riesce sempre a dare spunti di grande attualità – spiega il regista Pino Costalunga. In questa libera versione per ragazzi, nella giusta misura, Frankenstein è un mostro, semplicemente perché diverso da tutti gli altri, frutto della fantasia. Purtroppo spesso la fantasia impaurita crea mostri anche là dove non ci sono e impedisce il confronto e spesso limita addirittura la nostra capacità di amare, portandoci alle volte a quel sentimento deleterio che è l'odio.

Informazioni e contatti

Biglietti:

Bambini fino a 3 anni: ingresso gratuito

Bambini e ragazzi fino a 12 anni: 5 euro

Adulti: 6 euro

La biglietteria sarà aperta da un'ora prima dello spettacolo presso il Teatro Camploy.

È possibile prenotare i biglietti telefonando a Fondazione Aida: 045/8001471

Web: www.fondazioneaida.it