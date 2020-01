Al Teatro Camploy  "Volare oh oh, cantare oh oh oh oh. Il gioco dell’oca in musica"

Sabato 11 gennaio 2020 alle ore 21 e domenica 12 gennaio alle ore 16.30 va in scena lo spettacolo "Volare oh oh, cantare oh oh oh oh. Il gioco dell’oca in musica" presso il Teatro Camploy.

Compagnia: Gino Franzi

Regia: Jessica Grossule

Testo di: S. Modena

Per un’improvvisata partita al gioco dell’oca in un bar degli anni ’60, un imprevedibile gruppo di personaggi si incontra attorno ad un tavolo. Attraverso il tiro dei dadi la sorte li conduce lungo uno spettacolare percorso che attraversa i primi sessant’anni del Novecento, dove, come per magia, personaggi storici, signorine buonasera, cantanti, comici e ballerine rivivono sulla scena. È l’occasione per ricordare, discutere, ridere, raccontare la propria storia e... cantare oh oh oh oh!

Informazioni e contatti

Web: https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=66682&tt=verona_agid

Tel. 0458343213

Mail: ginofranzi@gmail.com - compagniaginofranzi@pec.it