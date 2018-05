Giovedì 10 maggio EXP - Are We Human presenta al Teatro Camploy di Verona lo spettacolo "Solo RH" di Vitaliano Trevisan per la regia di Tommaso Rossi.

Giusto un mese fa Trevisan ha vinto il prestigioso premio Riccione per il teatro. Solo Rhè un suo riuscitissimo monologo portato al successo da Roberto Herlitzka nel 2007. Proprio per Herlitzka, Trevisan aveva scritto questo testo che racconta la storia di un omicidio. Emerge che la vittima era in realtà un carnefice, sia per l’ostentata differenza di classe che per l’antipatia con cui la imponeva. Si scopre poi che forse l’omicidio non c’è neppure stato, perché a uccidere quell’avvizzito signorino viziato e avido, è stato dopo tutto il caso, un movimento sbagliato, involontario.

(fonte Comune di Verona)