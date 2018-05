Al Teatro Camploy di Verona in scena lo spettacolo "Dedicato alla danza"

Sarà la nobile disciplina artistica della danza, connubio perfetto tra sport e cultura, la protagonista dello spettacolo “Dedicato alla danza”, in scena sabato 19 maggio, alle 21, al Teatro Camploy.

L’iniziativa, realizzata con il patrocinio della 1^ Circoscrizione in collaborazione con l’associazione “Acadèmie d’Art Chorègraphique”, è stata presentata questa mattina dal presidente Giuliano Occhipinti insieme alla direttrice artistica dello spettacolo Rossana Sechi.

Lo spettacolo ha come obiettivo non solo permettere ai giovani talenti di esibirsi davanti al pubblico, ma anche dimostrare che lo studio della danza, qualunque genere esso sia, non richiede solo sacrifici e fatica, ma garantisce un percorso formativo di crescita personale e artistica.

A supporto delle esibizioni, ci saranno repertori di musica classica con coreografie su musiche di Antonio Vivaldi e W. A. Mozart.

L’ingresso è gratuito.