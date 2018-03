Giovedì 22 alle ore 21.00 e venerdì 23 marzo alle ore 21.00 va in scena al Teatro Camploy lo spettacolo di Eduardo De Filippo "Non ti pago" con la Nuova Filodrammatica Partenopea e per la Regia di Parente Maddalena.

Lo spettacolo evoca con ironia una delle più morbose manie della gente di Napoli e non solo: il gioco del lotto. Con il testo, scritto e rappresentato in piena seconda guerra mondiale, l'autore vuole scaricare la tensione del momento facendo emergere progressivamente dalla commedia la risata come un rifugio che sembra sicuro, lontano dalla tragicità del momento.

Per attuarlo riprende gli eroi assurdi ma divertentissimi delle prime farse e recupera gli umori, i sapori e gli estri del teatro della sua giovinezza.

(fonte Comune di Verona)