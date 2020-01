Al Teatro Camploy di Verona lo spettacolo "Niente sesso siamo ateniesi"

Sabato 18 gennaio 2020 ore 21 e domenica 19 gennaio ore 16.30 va in scena lo spettacolo "Niente sesso siamo ateniesi" presso il Teatro Camploy.

Compagnia: Tabula Rasa

Regia: Mirko Segalina e Veronica tieni

Testo: tratto da Aristofane

Che fare se la guerra dura da vent’anni e la pace non arriva? Si sciopera! Ma se ad Atene sono rimaste solo le donne, mentre gli uomini sembrano divertirsi a battagliare, allora l’unico sciopero che questi capiranno è l’astinenza.

Lisistrata chiama a raccolta tutte le donne di Grecia e insieme incrociano le braccia, anzi, le gambe: un vero e proprio "sciopero del sesso", geniale, comico, rivoluzionario.

Una versione moderna, a tinte pop, della famosa commedia di Aristofane – perché la ragione di Stato è ragione domestica e per fare la cosa giusta è lecito ogni mezzo: «Se cediamo, se gli diamo il minimo appiglio, non ci sarà più un mestiere che queste, con la loro ostinazione, non riusciranno a fare».

