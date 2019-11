Al Teatro Camploy di Verona lo spettacolo "Jena Ridens"

Sabato 9 novembre 2019 alle ore 21 e domenica 10 novembre ore 16.30 va in scena lo spettacolo "Jena Ridens" presso il Teatro Camploy di Verona.

Presentazione dello spettacolo

Ssshhh! Entriamo senza far rumore nel caveau di una banca. È venerdì sera! Tutto il personale è già partito per il fine settimana...tutti tranne lo scrupoloso Direttore venuto di soppiatto a spiare la sua guardia giurata che, invece di controllare che sia tutto in ordine, s’infila nel caveau per mangiarsi in santa pace un buon panino farcito di melanzane fritte.

Ma non è finita qui!! Due maldestri ladruncoli hanno deciso di fare il colpo del secolo proprio quel venerdì! Passa qualche minuto e…puummm! Il portellone del caveau si chiude e questi quattro personaggi sono costretti a trovare una soluzione per uscire da quella scomoda situazione, ognuno possibilmente con un piccolo tornaconto personale! La situazione si complica quando si rendono conto che la notizia della rapina è trasmessa da tutte le televisioni nazionali! C’è la concreta possibilità di diventare delle celebrità!!

Che fare? Come ci si comporta in questi casi? Una commedia pensata e scritta con travolgente simpatia! Divertente fino alle lacrime! Senza alcun preambolo, si entra immediatamente nel gioco scenico. La drammaturgia è vivace e brillantissima! Le situazioni cambiano molto velocemente e i quattro personaggi si svestono in fretta dei loro ruoli per esprimere invece una coinvolgente carica d’umanità ridicola e contagiosa.

Ma l’intelligente scrittura di Alessandro Betti e Paola Galassi non si ferma soltanto alla risata. L’entrata in scena della televisione costringerà i quattro ad adeguare il loro comportamento alle regole dello schermo!!! Con un finale di spettacolo tutto da scoprire!

Informazioni e contatti

Compagnia: Teatro Armathan

Regia: Marco Cantieri

Testo: Alessandro Betti e Paola Galassi.

Web: https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=66691