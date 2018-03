Al Teatro Camploy lo spettacolo benefico "Felicemente diversi" in favore del progetto Camice Rosa

Sarà devoluto al progetto Camice Rosa, borsa di studio per una laureata in infermieristica del reparto di Oncoematologia pediatrica di Borgo Trento, l’intero ricavato dello spettacolo “Felicemente diversi”, realizzato dall’Associazione culturale TrixTragos con il Gruppo di Sostegno DBA Italia Onlus.L’appuntamento è per mercoledì 7 marzo, alle 21, al Teatro Camploy, con ingresso ad offerta libera.

Uno spettacolo che, attraverso una carrellata di episodi di vita vissuta, sulle note del tango e di altre musiche famose, vuol diffondere il messaggio della gioia di vivere, nonostante le avversità della vita. Sul palco gli attori della compagnia teatrale Trixtragos, i musicisti dell’Ensemble Musikè e anche il pubblico, che sarà chiamato ad intervenire durante lo spettacolo stesso.

In occasione della festa della donna, il Foyer del Teatro Camploy ospiterà la mostra Diversamente Donna, 20 foto di donne della provincia di Verona, disabili, diverse per cultura e nazionalità, realizzate da Luca Bissoli e Stefano Bianchi. L’associazione italiana Gruppo di Sostegno Anemia Diamond BlackFun Italia Onlus, a Verona dal settembre 2006, si occupa di dare informazioni e sostegno alle famiglie con bambini colpiti dalla DBA, malattia genetica rara di insufficienza midollare. Il progetto Camice Rosa permette di assegnare una borsa di studio ad un’infermiera specializzata, che potrà occuparsi di bambini con malattie rare, in cura al reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Borgo Trento.

«Un’iniziativa che unisce spettacolo e beneficienza, il connubio ideale per chi vuole trascorrere qualche ora di svago, contribuendo ad aiutare chi si trova in difficoltà – ha detto l’assessore ai Servizi sociali Stefano Bertacco -. Visto che l’obiettivo è sostenere progetti a favore di bambini malati e delle loro famiglie, sono certo che i cittadini veronesi non mancheranno di dimostrare la propria generosità».

Presenti in conferenza stampa la presidente del Gruppo di Sostegno DBA Italia Onlus Maria Elisabetta Villa, Nunzia Messina della compagnia teatrale TrixTragos e Luca Bissoli dell’Ensemble Musikè