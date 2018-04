Al Teatro Camploy di Verona va in scena lo spettacolo "Abitare il limite"

Si terrà mercoledì 25 aprile alle ore 18.15 al Teatro Camploy di Verona lo spettacolo di apertura de La Grande Sfida 23 dal titolo "Abitare il limite".

In tale occasione verrà presentato il Tour de “La Grande Sfida 23” che ci vedrà coinvolti in diversi paesi della provincia e per il centro di Verona per tutto il mese di maggio.

Lo spettacolo sarà un'occasione speciale per vivere e riflettere insieme sui limiti e sulle possibilità che abitano in ognuno di noi e che caratterizzano il nostro "essere umani"!