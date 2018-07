Teatro brillante a Villa Venier: il programma della settimana 

Saranno all'insegna del divertissement i primi due appuntamenti della stagione estiva di Sensi Unici 2018 in Villa Venier. Ad inaugurare il ricchissimo cartellone della fortunata rassegna comunale, martedì 3 luglio, sarà il teatro brillante di Teatro Armathan con il loro brioso ed eccentrico spettacolo Burless…que!. Una farsa grottesca giocata sull'improvvisazione in cui limite attore-personaggio viene continuamente ribaltato e reinventato anche grazie al rapporto sempre giocoso con il pubblico. Una compagnia di stravaganti attori di dubbio talento è alle prese con le ultime prove prima del debutto del loro nuovo spettacolo. Ma l'imprevisto è dietro l'angolo e il caos prenderà presto il sopravvento, tra gags e trovate esilaranti,improvvisazione, comicità, e un pizzico di...eros!

Sabato 7 luglio torna il genio comico di Ray Cooney con L'Altra Compagnia e la celebre commedia Gli Allegri Chirurghi, ambientata in un ospedale inglese durante il periodo natalizio, dove dottori, pazienti e infermieri si muovono goffamente tra equivoci, travestimenti, improbabili patologie, arresti e fughe sui cornicioni. Mancano tre giorni a Natale e nel tranquillo ospedale Sant'Andrea fervono i preparativi per la consueta recita di fine anno ma anche per l’importante conferenza annuale Ponsonby, trampolino di lancio per il Dottor David Mortimore, apprezzato e stimato chirurgo. Tutto è pronto quando irrompe sulla scena l’ex infermiera Jane Tate con una sorpresa che rischia di mandare all’aria le aspirazioni professionali del chirurgo. Inizia così una serie convulsa di bugie, scambi d'identità e reciproci inganni per cercare di salvare la situazione, in una vorticosa ed esilarante girandola di battute e sketch scoppiettanti.

Informazioni e biglietti

Ufficio Cultura Sommacampagna

Piazza Carlo Alberto, 1 - Sommacampagna

Telefono 045 8971357 (da lunedì a venerdì, solo il mattino)

Web www.comune.sommacampagna.vr.it - www.facebook.com/ ufficioculturasommacampagna/