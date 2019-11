Teatro per bambini a Peschiera del Garda con "I vestiti nuovi dell’Imperatore"

Sabato 23 novembre presso la Sala Paolo VI è in arrivo il secondo appuntamento della stagione di teatro per bambini organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Peschiera del Garda in sinergia con "Il Nodo Teatro". Alle ore 16 andrà in scena lo spettacolo "I vestiti nuovi dell’Imperatore", con regia di Fabio Tosato.

Un imperatore vanitoso non pensa ad altro che a farsi bello con vestiti costosi e ricercati. Sembra che nulla possa accontentare la sua sete di sfarzo e di lusso fino a quando non bussa alla sua porta una sarta misteriosa che promette di confezionargli un abito dalla bellezza incomparabile; un abito realizzato con una stoffa prodigiosa, in grado di risultare invisibile agli sciocchi e agli indegni. Così inizia questa nuova versione del grande classico per bambini di Hans Christian Andersen, che si riscopre ancora più frizzante e divertente grazie alle esilaranti interpretazioni di Danilo Furnari, Giorgio Mosca ed Elisa Benedetti.

Uno spettacolo che saprà affascinare e rallegrare grandi e piccini, regalando un pomeriggio di gioia e buonumore a tutta la famiglia. Uno spettacolo che tra le risate saprà però anche insegnare quanto sia importante avere una mente aperta, libera da preconcetti e schemi mentali, che ci permetta di osservare con occhi nuovi e sinceri il mondo che ci circonda, per poter anche noi gridare che “il re è nudo!”.

Informazioni e contatti

Ingresso libero. Per informazioni sulla compagnia, lo spettacolo o gli attori: www.ilnodo.com

