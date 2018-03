"C'era una volta il calcio" al Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto

Incontri d'autore, attorno a un tavolo, assieme a Raffaele Tomelleri e ai grandi personaggi dello sport veronese e nazionale. Valori, emozioni, episodi inediti, pezzi di vita, da ripescare e raccontare a "bassa voce". In punta di piedi. Uno straordinario viaggio nella memoria a riscoprire imprese e campioni che hanno fatto la storia dello sport.

Ospiti della serata: Gianni Mura, scrittore e giornalista di Repubblica; Roberto Boninsegna, vicecampione del mondo con l’Italia nel 70 e tra i protagonisti della storica partita Italia-Germania 4-3, ex giocatore dell’Inter, della Juventus e del Verona; Beppe Savoldi, ex centravanti di Bologna e Napoli;Nevio Scala, ex calciatore di Roma, Fiorentina e Milan, ed ex allenatore del Parma col quale vinse la Coppa delle Coppe.