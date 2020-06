Tavola Rotonda: "Moniseur XVIII - Divenir re di Francia a Verona"

Il 16 giugno 1795, subito dopo la morte del giovane delfino di Francia, Luigi Stanislao Saverio di Borbone sotto il falso nome di conte dei Lillà, profugo a Verona in fuga dalla rivoluzione, si proclama re di Francia. Charta società cooperativa per il 225° anniversario ripercorre i fatti storici alla riscoperta degli eventi che portano Verona e Parma sotto l’attenzione della politica internazionale, quando Luigi XVIII divenne re di Francia proprio a Verona.

Il 16 giugno 2020 alle 18 ​sui canali social di ​Charta, ​che da 30 lavora per la cultura progettando servizi, ​si avvierà una tavola rotonda alla quale parteciperanno la dott.ssa Valentina Dal Cin​, professoressa a ​Ca' Foscari ​alla School for International Education​, ed esperta del periodo storico che segna la fine della Serenissima Repubblica di Venezia e l’emigrazione tra Francia e Italia nel periodo.

Caterina Silva​, Conservatrice presso il Museo Bodoniano di Parma, Capitale Italiana della Cultura 2020+21, con la quale si tratterà il caso tipografico della “​Déclaration de Verone​” scritta da Luigi XVIII e secondo le fonti con l’imprimatur di Bodoni. Infine vista l’identità musicale di Verona e Parma non poteva mancare una voce di un maestro​, Giovanni Bertelli​, ​Compositore dottorato presso Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique, istituto fondato da Pierre Boulez. Il Maestro Bertelli toccherà la storia della musica, con personaggi italiani al servizio della Francia come Giovan Battista Lully o Luigi Cherubini, compositore della messa per l’incoronazione di Luigi XVIII, sino ai musicisti che ancor oggi ricoprono ruoli di prestigio presso le più importanti istituzioni musicali di Francia.

Modererà l’incontro ​Mirko Gragnato​, Charlemagne Youth Prize Laureate 2018 premio del Parlamento europeo nello stesso anno del Charlemagne Prize al Presidente ​Emmanuel Macron​. L’iniziativa per la sua pregevolezza storica ha ottenuto il patrocinio del Consolato Generale di Francia di Milano ed è in attesa del conferimento del patrocinio dei comuni di Parma e Verona Un’iniziativa in giallo blu dove i labari dei Comuni italiani si specchiano nel blasone della casa di Francia.

Informazioni e contatti

16 giugno 2020 ore 18

Tavola Rotonda Social ​sul canale Youtube​ “Voci di Charta”

Web: bit.ly/vocidicharta

Foto epigrafe Luigi XVIII Verona - ph A. Todeschini