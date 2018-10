Tavola rotonda promossa da Al-Anon sul tema "Dipendenze e ricadute: loro impatto sulla famiglia"

I Gruppi Familiari Al-Anon, Associazione mondiale costituita per dare aiuto ai familiari di alcolisti, e l'Associazione Alcolisti Anonimi, organizzano per la giornata di sabato 13 ottobre, in collaborazione con A.O.U.I. Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e Università di Verona, una tavola rotonda sul tema "Dipendenze e ricadute: loro impatto sulla famiglia".

«Il seminario di approfondimento è un momento di condivisione e di scambio. - spiegano i membri dell'associalzione - Quest'anno abbiamo avuto l'occasione di inserire una tavola rotonda organizzata con l'associazione Alcolisti Anonimi e con la partecipazione di alcuni professionisti dell' Università di Medicina di Verona».

Il programma della giornata

MATTINA ore 9 - 12

Aula “Vecchioni” riunione Al-Anon dedicata ai membri dell'associazione

Tema: Il recupero in Al-Anon: un cammino senza fine

Aula “C” riunione Al-Anon Figli adulti dedicata ai membri dell'associazione

Tema: Atteggiamenti difensivi adottati durante l'infanzia ancora presenti

Aula “1” riunione Alateen dedicata ai membri dell'associazione

Tema: Cercherò di non consentire agli altri di togliermi la felicità

POMERIGGIO ore 14.15 - 16.30

Aula magna “De Sandre” riunione aperta in collaborazione con:

Alcolisti Anonimi

Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona USO Medicina delle dipendenze

Tema: Dipendenze e ricadute: loro impatto sulla famiglia

Interverrà il Prof. Fabio Lugoboni

Aula “C” riunione Al-Anon per tutti

Tema: Fare attrazione nei confronti del nuovo venuto