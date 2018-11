La compagnia Naturalis Labor al Teatro Astra con "Tanguera - Tango y musica dal vivo"

Il regista Padovani riporta in scena, venerdì 30 novembre ore 21 al Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto, il tango, quello vero, autentico, coniugato – come sua abitudine ormai - con le invenzioni sceniche e drammaturgiche che da anni contraddistinguono il suo lavoro di coreografo. I fianchi si toccano. Le gambe si incrociano con precisione. I piedi si muovono all’unisono. I protagonisti diventano, quasi inconsapevolmente, una cosa sola. “El tango es un romance de amor y seducción que dura tres minutos...”: tenerezza, desiderio e tanta passione, il tango è metafora della vita e dell’amore.

In scena non poteva mancare la musica dal vivo eseguita ed interpretata dal trio Tango Spleen - pianoforte, bandoneon e violino - ensemble molto conosciuto e apprezzato sia in Italia che in Europa, che suonerà brani di tango classici da Pugliese al più conosciuto Piazzolla. Sul palcoscenico un formidabile cast di danzatori: Stefano Babboni, Loredana De Brasi, Silvio Grand, Roland Kapidani, Roberta Morselli, Elisa Mucchi

PREVENDITA BIGLIETTI dal lunedì al venerdì PRESSO IL TEATRO ASTRA DALLE 17.30 ALLE 19.00

www.cinemateatroastra.it

(fonte foto cinema teatro Astra)