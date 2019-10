A Verona oltre 120 parrucchieri da tutta Italia per imparare a fare Marketing

Lunedì 21 ottobre Verona diventa la Capitale della Formazione Marketing per Parrucchieri. In un mercato iper-affollato come quello dei saloni di acconciatura, la differenziazione passa anche per il marketing e l’organizzazione di eventi a tema.

Dopo la liberalizzazione delle licenze, l’arrivo di operatori stranieri e la crisi dei consumi, il parrucchiere italiano ha sempre più bisogno di una cosa: di trasformarsi da semplice artigiano in esperto di marketing per comunicare la propria unicità e far crescere la propria azienda. Ma “fare marketing” non è così semplice, servono istruzioni pratiche e concrete. Inoltre, bisogna fare i conti con budget di spesa risicati che non permettono di sbagliare.

Se Facebook e Instagram sono una vetrina ormai conosciuta e ben sfruttata dal parrucchiere italiano, gli Eventi in Salone sono uno strumento ancora poco utilizzato ma con un potenziale enorme. Che sia organizzato per il lancio della nuova collezione moda o per far conoscere un nuovo trattamento, l’Evento permette di fidelizzare le clienti senza perdere di vista la crescita delle vendite. Ma quanto tempo serve per organizzarlo? Da dove si comincia? Che offerte fare alle clienti che vi partecipano? Come utilizzarlo in chiave di P.R.?

Il 21 ottobre Guido Greggio e Veronica Sacchetto di Taglio Manageriale risponderanno a tutte queste domande con un corso proprio a Verona, di fronte a oltre 120 parrucchieri provenienti da tutta Italia.

Taglio Manageriale è una Società di Consulenza Marketing specializzata nel settore acconciatura, con sede a San Giovanni Lupatoto (VR) che da oltre 4 anni fa formazione in aula, segue i saloni con consulenze personalizzate e produce manuali dedicati al marketing per parrucchieri. Guido e Veronica sono anche autori del libro “Bugie e Verità del Marketing per parrucchieri”.

Informaizoni e contatti

Per ulteriori informazioni: www.tagliomanageriale.com