Venerdì 28 dicembre appuntamento con la musica jazz in terza circoscrizione. Al Centro Polifunzionale Saval, alle 21, si terrà «Swing and Christmas», spettacolo musicale ad ingresso gratuito della Basin Street Band.

Una ventina di elementi accompagneranno gli spettatori in un viaggio sonoro tra i più famosi canti di Natale.